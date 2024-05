Corato in lutto: morto il consigliere comunale Gabriele Diaferia

La città di Corato è sconvolta per la prematura scomparsa del consigliere comunale Gabriele Diaferia, 55 anni, è morto all’alba di oggi a causa di una malattia per cui stava combattendo da diverso tempo, che è peggiorata negli ultimi giorni. Lascia moglie e due figli.



È stato un esponente nella massima assise per sei legislature consecutive, dal 1998 con l’amministrazione Di Gennaro. Nel 2020, in forza con Direzione Corato, è risultato il più suffragato della lista con 464 preferenze. Il cordoglio del sindaco Corrado De Benedittis: «Ha sofferto in silenzio e con dignità. Con la discrezione che lo ha sempre contraddistinto, è stato presente in consiglio fino all'ultima seduta di qualche giorno fa».