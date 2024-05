A distanza di quasi un anno e dopo le opportune verifiche il Comune ha proceduto ieri, con provvedimento dirigenziale, all’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione della nuova spiaggia tra Pane e pomodoro e Torre Quetta. Ad aggiudicarsi l’intervento con un ribasso del 49,743 per cento e quindi per una cifra complessiva di 9 milioni e 320mila euro oltre Iva, la rti Terlizzi srl e La Cascina Costruzioni. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova spiaggia di collegamento tra Pane e pomodoro e Torre Quetta: circa 2mila 840 metri quadrati saranno destinati alla mobilità ciclabile, 5mila metri quadrati destinati alla mobilità pedonale e alle aree di sosta, 4mila 560 metri quadrati destinati a zone solarium (con passerelle in legno), 1.600 metri quadrati destinati a zone ludico/sportive (campo per il beach soccer, 4 per il beach tennis e il volley, playground in sabbia per bambini anche disabili, spazi per esercizi a corpo libero), 6mila 500 metri quadrati per sistemazioni a verde attrezzato e 11mila 500 metri quadrati di spiaggia libera. Previsti anche un’area per cani, nuovi pontili per l’accesso al mare, zone destinate alle associazioni sportive.

APPROFONDIMENTI VIDEO Cortili aperti, successo a Bitonto nonostante la pioggia: il videoservizio REGIONE Svolta al Policlinico, ricostruzioni ossee 3D e interventi più rapidi

Il progetto

Il progetto si svilupperà in due stralci. Il primo riguarderà il tratto costiero tra la spiaggia di Pane e Pomodoro e quella di Torre Quetta. Qui si provvederà al completamento delle infrastrutture di collegamento pedonali e ciclabili tra le due spiagge e al potenziamento della dotazione di aree attrezzate per il relax, la sosta, lo sport e la balneazione, integrato con la sistemazione a verde attrezzato delle aree libere. Il secondo stralcio riguarderà la viabilità su corso Trieste, via Giovanni di Cagno Abbrescia e Torre Quetta. Corso Trieste sarà ridotto a una carreggiata a due corsie (una per senso di marcia) utilizzando come limite la banchina centrale esistente. L’altra carreggiata a due corsie sarà destinata all’incremento degli stalli del park and ride di Pane e pomodoro. La banchina esistente su corso Trieste verrà modificata in tre punti ove sono previste le aree di sosta per i bus cittadini che, grazie allo spazio ricavato per la salita e discesa dei passeggeri, non creeranno interferenze con il traffico veicolare stradale.

Anche via Di Cagno Abbrescia e via Caduti del 28 luglio subiranno una riduzione della carreggiata poiché saranno previste due corsie (una per senso di marcia): nel primo caso il restante spazio sarà destinato al passaggio sulla Lama del percorso ciclabile e pedonale ricompreso nel primo stralcio, nel secondo caso a parcheggi. Di fronte all’ingresso della chiesa di San Sabino è stata prevista un’area da destinare a sagrato per migliorare la sicurezza degli utenti della chiesa e fornire un luogo di aggregazione esterno.

Saranno realizzate due rotatorie: una in corrispondenza dell’incrocio tra corso Trieste, via di Cagno Abbrescia e via Anastasio Ballestrero all’altezza dell’attuale impianto semaforico a ridosso del canale della Lama Valenzano; l’altra in corrispondenza di corso Trieste e via Caduti del 28 Luglio 1943.

Il park and ride sarà ridotto rispetto all’attuale estensione, ma i posti auto persi saranno compensati dagli stalli su corso Trieste. Il progetto prevede anche interventi a Torre Quetta dove sarà ampliata la zona a verde, realizzato un nuovo percorso pedonale pavimentato. Sarà installato un altro chiosco bar. Ora l’impresa vincitrice deve procedere con l’esecutivo: i lavori potrebbero partire dopo l’estate e comunque dovranno concludersi entro il 2027. «Nel progetto definitivo – spiegano dal Comune – sono state inserite solo delle migliorie qualitative ma il progetto è rimasto inalterato dato che aveva avuto il via libera della Sovrintendenza paesaggistica».

Intanto proseguono le operazioni propedeutiche per la realizzazione del parco Costa Sud da 75 milioni di euro. Dopo la chiusura degli espropri per il lotto 2, per il quale sono anche già partiti i lavori, ieri con determina dirigenziale, si è provveduto agli espropri definitivi per il lotto 6 corrispondente alla zona del Bellavista. Si tratta di 79 particelle calcolate a 8 euro a metro quadro come indennità per un impegno di spesa di poco meno di 500mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA