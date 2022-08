Covid, 1.114 nuovi casi e quattro morti. Gli attualmente positivi sotto la soglia dei 20mila

Sono quattro le vittime da covid in sole 24 ore registrate nella regione Puglia mentre continua a scendere la curva dei contagi: in Puglia si registrano 1.114 nuovi casi di positività al Covid su 10.205 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza del 10,9%. I nuovi casi sono così suddivisi: in provincia di Bari 307; nella Bat 49; in provincia di Brindisi 79; in quella di Foggia 178; nel Leccese 325 e nel Tarantino 135. Sono residenti fuori regione altre 34 persone risultate positive in Puglia; mentre per altri sette casi la provincia non è nota.

Delle 19.855 persone attualmente positive 230 sono ricoverate in area non critica (ieri 241) e 11 in terapia intensiva (ieri 14).

La cura con antivirali

La Puglia è tra le regioni italiane che più utilizza gli antivirali contro il Covid-19. Secondo il monitoraggio dell'Aifa, al 23 agosto sono stati 9.653 i pazienti trattati a domicilio con i diversi farmaci, pari all'8,10% del totale nazionale. Si registra un maggiore utilizzo soltanto in Lazio (12,93%), Emilia Romagna (10,2%), Lombardia (10,02%), Toscana (9,62%) e Veneto (9,03%). Sono invece 5.812 i trattamenti avviati per i pazienti già ospedalizzati.