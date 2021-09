Covid, in Puglia 186 nuovi contagi e un morto, ma gli attualmente positivi scendono sotto quota 3.000

Altri 186 contagiati dal Covid-19 in Puglia su 14.682 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore. Il bollettino epidemiologico regionale certifica anche un decesso. Scende sotto la soglia dei 3.000 casi, però, il numero degli attualmente positivi, arrivato a 2.908, con 171 persone ricoverate in area non critica e 19 in Terapia intensiva.

I nuovi contagiati sono così suddivisi:

65 in provincia di Bari

29 in provincia di Foggia

28 nella Bat

24 in provincia di Lecce

26 in provincia di Taranto

8 nel Brindisino

6 residenti in province in via di definizione.

