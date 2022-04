Autisti e collaboratori: 80 da assumere in Regione Puglia

Autisti e collaboratori tecnico-amministrativi: 80 posti di lavoro a tempo indeterminato in Regione Puglia. A comunicarlo nei giorni scorsi l'assessore regionale al Personale, Gianni Stea: «Sono in rampa di lancio due nuovi bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di complessive 80 unità nella categoria B3. Si tratta di 60 Collaboratori tecnico-amministrativo e 20 Autisti specializzati.

Requisiti



Nel dettaglio, per le 60 unità di Collaboratore tecnico-amministrativo cat. B3, è necessario essere in possesso di diploma di scuola media e delle seguenti certificazioni informatiche: Ecdl, Ei Pass o altre riconosciute a livello europeo. Occorre, inoltre, lo Spid (Sistemo pubblico di identità digitale) e un indirizzo Pec. La prova di esame consisterà in un'unica prova scritta volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste e le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali (la conoscenza di base della lingua straniera e l'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche). Il test si svolgerà mediante la somministrazione di domande con risposta a scelta multipla. Il numero totale dei quesiti somministrati, sarà di 40 e avrà una durata di 60 minuti, salvo modifiche a seguito di successivi interventi legislativi. La prova d'esame verterà sulle seguenti materie; elementi di diritto regionale con particolare riferimento allo Statuto della Regione Puglia; elementi di contabilità pubblica e di armonizzazione dei sistemi contabili; elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento trasparenza e trattamento dei dati personali; diritti, doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici; strumenti applicativi informatici di base e strumenti web di base (internet e intranet). E infine lingua inglese di base. Per i 20 autisti specializzati cat. B3, invece, sarà necessario il diploma di scuola media. Ma sarà fondamentale anche la Patente Categoria C, lo Spid D e la Pec. Anche in questo caso è prevista una prova scritta volta a verificare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione. Per presentare la candidatura per entrambi i bandi è possibile inoltrare la domanda di partecipazione fino alle ore 23.59 del 28 aprile. «Abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita e favorire i giovani pugliesi - afferma Stea, che assicura tempi brevissimi per l'espletamento dei concorsi, offrendo opportunità significative ai nostri giovani più bravi».

