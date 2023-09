Incidente pullman migranti sull'A1 a Roma: morti i due autisti, feriti 25 immigrati che erano sbarcati a Lampedusa. Coda di 3 chilometri

Due morti e 25 feriti: è il bilancio dello scontro alle porte di Roma fra un bus carico di migranti e un camion sull'autostrada A1 nei pressi di Fiano. Pesanti conseguenze anche sulla viabilità: il traffico è stato bloccato per ore dalle 2,25 sulla carreggiata Nord fra lo svincolo di Guidonia Montecelio e l'allacciamento diramazione Roma Nord. A morire sono stati gli autisti del bus, Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32 anni, dipendenti della Patti Tour di Favara (Agrigento), diretti da Agrigento al Piemonte. I feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, sono tutti migranti. Lunghe le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi: si sono formate lunghe code (fino a tre chilometrui) che si sono allungate via via che aumentava il traffico proveniente da Sud. I rilievi sono affidati alla Polizia autostradale.

Il bus era fra quelli in uso alla Prefettura di Agrigento che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte.

L'incidente è avvenuto tra Guidonia Montecelio e Roma nord, all'altezza dell'area di servizio Mascherone. Il pullman si è ribaltato. Sono state nviate 10 ambulanze e due automediche. I due autisti morti avevano 35 e 32 anni. Tra i feriti due sono stati trasferiti in codice rosso al Gemelli e all'Umberto I, otto in codice giallo distribuiti in vari ospedali. Altri 35 migranti sono stati visitati, ma non trasportati in ospedale perché illesi: sono stati quindi affidati alla prefettura.

Aggiornamento

La carreggiata in direzione Nord è stata riaperta, ma lo smaltimento dei tre chilometri di coda ha richiesto molto tempo.