Maxi-sulla, al km 560,4 verso Firenze, che ha coinvolto varie vetture e sei mezzi pesanti. Fortunatamente non risultano feriti. Dopo l'incidente, tra la diramazione Roma sud e Guidonia si sono formati quattro chilometri di coda ma ora il traffico è tornato scorrevole.Non corrispondono al vero le notizie secondo cui al km 560 della A1 in direzione Milano, in corrispondenza della interconnessione con la A24, si sarebbe aperta una voragine. Si è invece verificato il sollevamento della mattonella in metallo di copertura di un giunto di dilatazione, che ha lasciato esposta un'apertura di circa 20 cm tra due solette in calcestruzzo dell'opera, causando danni in prevalenza agli pneumatici di una decina di mezzi in transito in quel momento. Nessun ferito. La struttura dell’impalcato è totalmente integra. I tecnici e gli operatori della Direzione di Tronco locale sono immediatamente intervenuti per una riparazione provvisoria; due delle tre corsie sono state riaperte al traffico e al momento sulla tratta non si registrano più code.