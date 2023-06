Il volo da Roma arriva all'1, passeggeri persi a Brindisi: «Senza collegamenti per raggiungere Lecce e i turisti stranieri ridevano di noi»

Sono sbarcati all'Aeroporto del Salento, a Brindisi, all'1.30, con oltre tre ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. E una volta arrivati in aeroporto non hanno trovato nè servizi di trasporto e né un punto di informazione aperto per capire come muoversi. Chi doveva raggiungere il Salento lo ha dovuto fare con mezzi privati, chiedendo a qualcuno il sacrificio di arrivare a Brindisi per un passaggio. La disavventura è raccontata a Quotidiano da un cittadino, Luca Trevisi, che era a bordo del volo di Ita Airways partito da Roma Fiumicino.

Lui viaggiava dalle Isole Far Oer, con scalo a Parigi. Una volta arrivato a Roma, il caos. L'aereo per Brindisi sarebbe dovuto partire alle 21.10, ma la partenza è stata via via rinviata, fino ad arrivare a più di mezzanotte. «Ci hanno detto che saremmo partiti attorno alle 23.05, con due ore di ritardo, poi ci hanno detto che l'orario sarebbe stato 23.20, alla fine l'aereo è decollato dopo mezzanotte».

Il tutto con la gente che - secondo quanto raccontato - è stata costretta per circa un'ora ad aspettare a bordo del velivolo, in attesa di capire l'orario della partenza. E la stessa attesa si era già verificata anche al gate.

Trevisi racconta le risate dei tanti turisti stranieri, che hanno vissuto una situazione paradossale. Una volta arrivati non hanno trovato alcun supporto, né un numero a cui chiamare per avere qualche informazione o per capire come muoversi. «Sembrava di essere ai confini del mondo». Non una situazione nuova, in realtà. Quando i voli ritardano l'arrivo a Brindisi, diventa problematico il trasporto interno, quello cioè per le località più gettonate del Salento. Questo non decolla, neppure in ritardo.