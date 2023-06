Treno Bari-Napoli, Salvini annuncia il primo viaggio a Luglio

«A luglio sarò orgoglioso, se tutto va come deve andare, di fare il primo viaggio con il collegamento ferroviario diretto Bari-Napoli, cosa che la sinistra ha promesso da anni senza mai realizzarla, perché un treno, un ponte, un aeroporto non sono di destra o di sinistra». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo

Salvini, a margine dell'incontro a Brindisi con il sindaco della città, Giuseppe Marchionna. Salvini ha aggiunto che del collegamento diretto ne ha parlato ieri con il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che ha incontrato nella masseria di Bruno Vespa a Manduria in provincia di Taranto. Chi arriva in aeroporto, a Brindisi, - gli è stato chiesto - non ha mai avuto un collegamento diretto con il resto del Salento: «é quello di cui stavamo ragionando - ha risposto il ministro -, io sono dal ministero da sette mesi e in questi pochi mesi non si fanno miracoli, ma stiamo sbloccando tantissimi cantieri fermi da anni, il ponte sullo stretto è solo uno degli esempi.

L'incontro

Collegare l'intero Salento è uno dei miei obiettivi».

Con il sindaco di Brindisi - ha concluso - «abbiamo parlato dello sviluppo del porto, del rilancio dell'aeroporto, di

infrastrutture ferroviarie e stradali. La precedente amministrazione non è stata particolarmente attenta allo

sviluppo della città. Già in settimana, forse, ci rivedremo al ministero per riprendere il lavoro interrotto. Questa è una città straordinaria che può tornare ad essere un traino per l'intera Puglia».