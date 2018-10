Volo di sei metri dal tetto del capannone: muore 55enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto nella notte al Vito Fazzi di Lecce l'operaio precipitato ieri per sei metri dal tetto di un'officina. Si trovava sul terrazzo della sua officina, situata sulla strada provinciale 362 - quella che collega Galatina a Lecce - il 55enne Paolo Rizzo, quando improvvisamente, intorno alle ore 17 di ieri, è precipitato al suolo, sul piazzale sottostante.Un volo di circa sei metri. Non è ancora chiaro se abbia avuto un malore o semplicemente sia scivolato. La caduta è stata però incredibile e rovinosa e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Gli operai che erano al lavoro con lui in quel momento hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti rapidamente i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove l'uomo è stato sottoposto a tutte le cure richieste dalle sue condizioni ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sarebbe subito andando in coma ma le sue condizioni sono poi peggiorate fino al decesso.Le lesioni riportate a causa dell'impatto erano risultate tali da necessitare un trasporto d'urgenza. L'incidente ha dunque coinvolto l'Officina Rizzo, gestita da Paolo insieme con il fratello Roberto, che si trova in una traversa dell'arteria che collega Galatina al capoluogo.Si tratta di uno stabilimento che si occupa di revisione di pompe e idroguide per veicoli industriali.Sul luogo dell'incidente, come da prassi in questi casi, sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Galatina e gli ispettori sanitari dello Spesal, che si occupano di sicurezza negli ambienti lavorativi. Pare che i militari abbiano anche sequestrato in via preventiva le scale d'accesso che conducono al terrazzo dell'immobile.Sarà però obbligatorio, a questo punto, ricostruire tutti gli spostamenti dell'uomo negli ultimi minuti dopo la caduta ed esaminare l'intero capannone per comprendere bene la dinamica di quello che è accaduto. Gli accertamenti, anche sanitari, potrebbero contribuire dare un quadro più chiaro della situazione che ha lasciato tutti tristemente sbigottiti.