Il miglior vino rosato d'Italia? Nasce nel Salento. Ecco qual è

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un passo alla volta fino all'Olimpo dei grandi vini: il rosato ottiene il suo riscatto e trascina il Salento del vino sulla vetta dei migliori nettari d'Italia, secondo il 5StarWines , prestigioso concorso legato al Vinitaly . A ottenere il riconoscimento come miglior rosato d'Italia è il Salento Igp Metiusco prodotto dalla cantina Vinicola Palamà, di Cutrofiano.«Provare a trattenere le lacrime è stato inutile - scrivono dall'azienda sul profilo Facebook - non solo perché “al cuor non si comanda”, ma anche perché quando arriva un attestato così importante è una storia intera a vincere».Soddisfatto anche il senatore Pd, Dario Stefàno: «Un nuovo grande riconoscimento per la cantina di Cosimo e Michele e per tutto il Salento e l'universo del rosato salentino che scrive oggi un'altra pagina preziosa. Siamo tutti felici e orgogliosi dei nostri bravi produttori che tramandano tradizione e impegno a una nuova generazione. Ad maiora». E prosit.