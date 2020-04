Fiamme nel bosco, distrutto un ettaro di pineta

Incendio a Tricase Porto,a fuoco una parte di pineta privata circa 700- 800 metri.I vigili del fuoco di Tricase hanno lavorato per più di cinque ore pr spegnere l'incendio sviluppatosi in una zona prevalentemente composta da specie di pini e da altri alberi che si trova sul retro del ristorante "A casa mia".



Le fiamme hanno coinvolto gli alberi ormai secchi, danneggiati dalla tromba d'aria del 25 novembre del 2018, e parte della vegetazione presente.



Sul posto anche la protezione civile di Marittima,i carabinieri e la polizia locale.Sono in corso indagini per risalire alle cause dell'incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA