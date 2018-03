Un albero "della vita" per ricordare Marcolino. Cerimonia in piazzetta Santa Chiara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un "Albero della vita" per ricordare il giovane Marco Scarnera, la cui vita è terminata troppo presto a causa di un incidente in moto. Gli amici di Marco lo hanno voluto ricordare "piantando" in piazzetta Santa Chiara un albero, un'opera di Cristian Maci, in ferro, «fonte di energia e vitalità proprio come era Marco - ha dichiaratao la mamma emozionata e con la voce rotta dal pinato - Marco era pieno di energia che coinvolgeva tutti. Qui in questa piazza ha trascorso tanto tempo alla ricerca della gioia che condivideva con gli amici». Mario Scarnera, Marcoloni per gli amici più intimi, lavorara all'Urban Caffè proprio in piazzetta Santa Chiara. Due anni fa, anche su input del proprietario dell'Urban, oggi consigliere comunale, Marco De Matteis, è stata avviata una raccolta firme per portare avanti il progetto dell' "L'albero della vita" che oggi è diventato realtà. «Questo sarà il segno tangibile con il suo nome impresso sopra».