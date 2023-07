Un catamarano per persone diversamente abili: il progetto del Comune

Un catamarano privo di barriere architettoniche per permettere alle persone diversamente abili, bambini e adulti, di trascorrere una giornata in mare. Il Comune di Ugento e l’assessorato alle Politiche sociali hanno aderito al progetto “Catamarano Barrier Free - In barca senza barriere”, promosso da Anteas Lecce in collaborazione con Fnp Cisl Lecce e Lega Navale e con il patrocinio dell’Ordine degli infermieri.

L'imbarcazione



L’imbarcazione ormeggerà nel porto di Torre San Giovanni fino al 15 luglio e accoglierà i destinatari del progetto che avranno presentato domanda di partecipazione, seguendo un tragitto lungo la costa locale che permetterà di ammirare le bellezze del territorio.

Le uscite saranno calendarizzate dall’Ufficio Servizi sociali del Comune e i beneficiari saranno informati sulle modalità di partecipazione all’uscita in barca. Durante il viaggio sarà garantita la presenza di personale infermieristico qualificato. «Il mare - afferma il sindaco Salvatore Chiga - unisce i Paesi che separa. Un’affermazione ricca significato, dalle molteplici sfumature, che dovrebbe insegnarci quanto ciò che sembri essere un ostacolo ai nostri occhi, possa invece diventare un’opportunità».

