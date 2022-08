Turista in vacanza annega in piscina davanti alla famiglia. E' accaduto a Tuglie dove nel pomeriggio un cittadino cinese, ma residente a San Pietro Vernotico, di 31 anni, Lin Zhengyni, è morto per annegamento nella piscina di una villa in affitto alla sua famiglia.

L'uomo stava facendo il bagno quando per cause ancora sconosciute è annegato. Per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno effettuato tutte le manovre necessarie per cercare di salvargli la vita, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto. Sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Lecce e i militari della locale stazione.