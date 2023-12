Dramma al cimitero, cade nella cappella dove è sepolta la moglie e muore. Un altro dramma scuote la città di Andria: il decesso di un uomo di 86 anni nel camposanto della città federiciana. La notizia del decesso, avvenuto nella mattinata di lunedì - 18 dicembre - arriva dall'Associazione di Impegno Civico “Io Ci Sono!”, presieduta dall’Attivista Sociale Savino Montaruli.

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione l'anziano si era recato nel cimitero di Andria dove è sepolta la moglie.

L’uomo sarebbe caduto da un’altezza considerevole del cosiddetto sciale come viene chiamata la cappella. Tuttavia la dinamica del decesso non sarebbe ancora chiara.



Sul caso è intervenuto il Presidente Savino Montaruli, il quale peraltro da tempo sta monitorando il passaggio gestionale dei servizi alla Società In House del comune di Andria, che ha dichiarato: «Al di la dell’accertamento di quanto accaduto e delle dinamiche che hanno portato al decesso dell’anziano, quindi le verifiche anche in merito alla sicurezza dei luoghi e controlli all’interno dell’area cimiteriale, come quella degli affacci ed altro, oltre al corretto utilizzo delle scale che i parenti dei defunti usano per posizionare i fiori destinati ai propri cari arrivando persino ad un’altezza di molti metri dal pavimento, ci preme sottolineare anche la fragilissima condizione degli anziani nella città di Andria. Una condizione delicatissima e molto fragile che va affrontata con immediatezza e con soluzioni definitive e non solo con soluzioni-parcheggio».