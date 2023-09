Muore al Fazzi dopo un intervento al colon: disposta l'autopsia, cinque indagati tra medici e personale sanitario

C’è un’inchiesta sulla morte di un 70enne di Lecce, affetto da una grave malattia, avvenuta in ospedale dopo due interventi al colon. Il pm Giorgia Villa mercoledì - 20 settembre -conferirà l’incarico a un medico legale per l’esecuzione dell’autopsia: sono cinque gli indagati, tra medici e personale sanitario.

Il 70enne sottoposto ad intervento



La vicenda inizia lo scorso agosto, quando l’uomo viene sottoposto a un intervento al colon all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Dopo l’operazione, stando a quanto riportato nella denuncia formulata per conto dei parenti dall’avvocato Giuseppe Milli, il paziente avrebbe avuto delle complicazioni, tali da far ritenere necessario un secondo intervento chirurgico. Trasferito in Rianimazione, come per prassi, i medici avrebbero diagnosticato una sepsi e considerato il quadro molto grave. Due settimane fa, il decesso. Da allora, dopo l’esposto dei famigliari, la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'autopsia

La procura ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche e fissato per domani il conferimento di incarico a un medico legale per l’esecuzione dell’autopsia che fornirà risposte, anzitutto, sulle cause del decesso.

Quattro le persone offese, tutti parenti del 70enne deceduto, individuate dal pm che per il tramite del legale hanno deciso di nominare come consulente di parte il medico legale Vincenzo Garzya.