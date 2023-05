Cade in casa e sbatte la testa ma non viene ricoverata: dopo qualche giorno perde la vista. Quattro medici indagati

Cade in casa e sbatte la testa, ma dopo la visita in ospedale, la donna, una 58enne di Aradeo, viene dimessa e a distanza di alcuni giorni perde la vista. A seguito degli eventi la famiglia della 58enne ha sporto denuncia, e quattro medici sono finiti sotto inchiesta con l’accusa di responsabilità colposa per lesioni in ambito sanitario.

I medici indagati

L’iscrizione nel registro degli indagati tuttavia rappresenta un atto dovuto per effettuare gli accertamenti, che la pm Maria Consolata Moschettini, ha deciso di avanzare facendo richiesta di una perizia medico collegiale da effettuare nelle forme dell’incidente probatorio per verificare se le condotte dei sanitari coinvolti siano state tempestive ed adeguate.



I fatti risalgono al 28 febbraio scorso, dopo le dimissioni della donna dall’ospedale “Fazzi” di Lecce, in cui era stata ricoverata per la caduta in casa che le avrebbe procurato un trauma cranico e vertebrale. Da qui sarebbe seguiti ulteriori consulti medici, e i diversi professionisti coinvolti non avrebbero ritenuto necessario un nuovo ricovero. Le condizioni di salute della donna, ricoverata in una struttura sanitaria di riabilitazione, sono però andate peggiorando sino alla perdita irreversibile della vista.

La famiglia della 58enne, si è quindi affidata al legale Roberto Stanislao per provare a fare luce sulla vicenda. A difendere gli indagati, gli avvocati Alessandra Luceri, Fabrizio Ruggeri, Gianni Gemma e Velia Pennetta.