Due furti in poche ore a Tricase: ladri scappano con i soldi dell'agenzia di viaggi. Sfuma il colpo al negozio di alimentari

Non si ferma l'escalation di furti a Tricase. Uno andato a segno, l'altro no. Due le attività commerciali prese di mira dai malviventi. Nel primo caso nel mirino dei ladri è finita - mercoledì 8 tra le 13.30 e le ore 16 - un'agenzia di viaggi "Erriquez" in piazza Santa Lucia. I malviventi sono entrati da una finestra laterale, durante la pausa pranzo portanto via qualche centinaio di euro . «E’ la terza volta in 2 mesi che subiamo furti», dichiara il proprietario Antonio Erriquez.

Il secondo è un tentato furto avvenuto nella scorsa notte al piccolo negozio di alimentari l’"Aiara" in piazza Principessa.

La finestra da cui sono entrati i malviventi

«E’ incredibile sono entrati da una piccola finestra che misura 40 x 33 cm, ma non hanno trovato denaro, sono andati via a mani vuote.

Forse si tratta di ragazzi vedendole impronte lasciate dalle scarpe sulla parete. E’ il quarto furto che subiamo», fa sapere il proprietario.