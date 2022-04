Televisione, Telerama cambia canale: informazione in Puglia e Basilicata

Dal 12 aprile Telerama, la televisione leccese, passerà dal canale 12 al 15. Una data che segna un nuovo inizio per la tv del Salento. Dal 14 aprile invece, sempre sul canale 15 sarà visbile anche in Basilicata.

Telerama cambia canale

Dopo 33 anni di impegno costante e quotidiano su Lecce prima e poi anche su Brindisi e Taranto, si proietta nel futuro e il 12 aprile arriva in tutte le case del Salento e della Puglia, e il 14 aprile anche in Basilicata, sul canale 15.

Questo è un nuovo inizio per raccontare e per vivere nuove pagine al servizio dell'informazione che porta il Salento in Puglia e Basilicata.

La storia della tv

Il 1° maggio del 1989 nasceva TeleRama dalla passione di Paolo Pagliaro che in modo ostinato, con idee chiare, visione e perseveranza, ha lavorato al servizio del Salento.

«Questa per noi è una nuova affascinante sfida – afferma il presidente Paolo Pagliaro – che ci apprestiamo a vivere con la passione e l’impegno che ha caratterizzato il cammino di TeleRama in tutti questi anni di lavoro e successi. Siamo orgogliosi di portare il Salento in Puglia e in Basilicata. La nostra mission è sempre la stessa, raccontare la salentinità e adesso ci apprestiamo in questo affascinante coast to coast per far conoscere ogni singola peculiarità del nostro territorio. Questo nuovo inizio è figlio del nostro grande amore per il Salento».