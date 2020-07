Ecco il nido delle tartarughe sulla spiaggia di Porto Cesareo. La schiusa a Ferragosto

E' stato recintato stamane, sulla spiaggia doi Porto Cesareo, il "Sito di nidificazione di tartaruga marina Casetta caretta" in cui sono presenti circa 100 uova che schiuderanno entro la metà di agosto. L'intervento è stato seguito con molta attenzione dagli operatori professionali dell'area dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo che hanno invitato i bagnanti a collaborare affinché il sito non venga danneggiato e soprattutto non venga disturbata la schiua delle uova.

(Foto di Roberto Carlucci)

Ultimo aggiornamento: 19:56

