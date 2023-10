A fuoco cumuli di rifiuti nel piazzale di una ditta: indagini sulle cause

Bruciano rifiuti nel piazzale di una ditta: alle 3 della scorsa notte una squadra del comando dei vigili del fuoco di Lecce, è intervenuta nel comune di Surbo all’interno del piazzale della ditta CM Recuperi, per un incendio di materiale di diversa tipologia.

L'intervento

Le operazioni di spegnimento sono durate oltre un'ora. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cause in corso di accertamento al fine di verificare la natura dell’incendio. Valutazioni sono state effettuate anche sul rischio di inquinamento ambientale, ma al momento non risulterebbero esserci criticità anche per la rapidità con cui l'emergenza è stata risolta.