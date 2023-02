Denunciato dopo il rogo su commissione. Si vendica e brucia l'auto al "mandante". Arrestato

Era stato denunciato per l'incendio auto su commissione. E ha pensato bene di vendicarsi bruciando l'auto al "mandante" che nel frattempo era stato arrestato. Un uomo di 32 anni è stato arrestato ieri sera, in flagranza di reato, a Surbo, in provincia di Lecce.

L'arresto

Il 32enne è ritenuto responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio. Il 32enne, per 50 euro infatti, era stato "assoldato" per bruciare l'auto del compagno della ex moglie del "mandante", un uomo di 47 anni costretto ai domiciliari, poi finito poi in carcere. La denuncia evidentemente non è andata giù al 32enne che per ripicca ha dato alle fiamme la vettura di chi lo ha esposto a denuncia.

L'uomo è stato sorpreso nelle immediate vicinanze dell'auto parcheggiata, aveva ancora in mano l'accendino con cui aveva appiccato il fuoco utilizzando un plaid contenuto all’interno dell’auto lasciata aperta.

Una volta arrivati i carabinieri, allertato dallo stesso "piromane" pensando così di eludere le indagini, il 32enne non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità finendo così agli arresti domiciliari.