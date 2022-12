Statale 275, ok della giunta regionale per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica

La giunta regionale ha appena deliberato il rilascio dell’Autorizzazione paesaggistica in deroga al Ptrp per la realizzazione del primo lotto della nuova Statale 275 Maglie-Leuca. L’approvazione è avvenuta durante una seduta straordinaria sulla base del parere favorevole emesso dalla Soprintendenza il 23 novembre.

Il provvedimento

Il provvedimento consente al progetto definitivo di ammodernamento dell’arteria salentina atteso da quasi trent'anni di compiere un ampio passo avanti verso l’approvazione, step che il commissario Vincenzo Marzi vorrebbe compiere entro la metà di dicembre. Traguardo possibile se nel frattempo anche il ministero della Cultura farà pervenire al capo compartimento Puglia di Anas il proprio parere di competenza, l’unico ancora mancante.

Solo dopo l’approvazione e la validazione del progetto definitivo, il commissario potrà procedere all’approvazione e alla validazione dei progetti esecutivi, che saranno tre tanti quanti sono gli stralci funzionali in cui il primo lotto è stato suddiviso. L’obiettivo è approvare l’ultimo progetto esecutivo entro il la metà di gennaio per tentare di portare i tre progetti in gara tra maggio e giugno.

Delli Noci: tassello fondamentale

“L’Approvazione da parte della Giunta regionale dell’Autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dei lavori di ammodernamento della Strada Statale 275 Maglie – Santa Maria di Leuca – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – rappresenta un tassello fondamentale nell’iter complesso e lungo per l’avvio di un cantiere atteso da anni. Una strada ad oggi inadeguata che ha causato molte morti di innocenti e che ha isolato una parte importante del Salento e delle sue imprese. Questa notizia, insieme a quella relativa alla gara pubblicata da Rete Ferroviaria Italiana per la progettazione e la realizzazione dell’opera che collega l’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi, segna oggi un punto di svolta per una terra dalle grandi potenzialità industriali che ha subito la carenza infrastrutturale penalizzante per l’attività delle aziende. Adesso continueremo a vigilare affinché i tempi di realizzazione siano rispettati”.