Statale 101, cantieri aperti tra Gallipoli e Galatone e sulla Maglie-Otranto. Anas avverte: «Limitazioni al traffico su entrambi i sensi di marcia».

Al via i lavori di manutenzione programmata della pavimentazione stradale lungo la statale 101, tra i comuni di Galatone Gallipoli e lungo statale 16 “Adriatica" tra i comuni di Otranto Anas avverte: «L’esecuzione delle attività in piena sicurezza e a seconda delle diverse esigenze di cantiere, saranno chiuse alternativamente le corsie di marcia o sorpasso in entrambe le direzioni. In corrispondenza dei rami di svincolo sarà attivo un senso unico alternato con l'ausilio di movieri».Il completamento per questa prima fase dei lavori è previsto per il 18 dicembre 2020.