Squinzano, danni all'ingresso di casa di un avvocato: «Lotto contro la criminalità»

Il vetro in frantumi, un atto intimidatorio dalla stessa vittima, un avvocato penalista di Squinzano. La scorsa notte qualcuno ha danneggiato l'ingresso dell'abitazione di Maurizio Scardia, in via Matteotti. A quanto ricostruito l'avvocato non era in casa, ma nella residenza estiva di Casalabate. E ritiene senza alcun dubbio che si sia trattato di un gesto a lui rivolto, per minaccia.

La vittima: «Colpito perché attivo contro la criminalità»

La segnalazione di un vicino risale alle 3 della notte. Poi stamattina la scoperta: vetri rotti ovunque. E la telefonata per denunciare.«Sono convinto - ha spiegato il legale - che sia riconducibile al mio impegno politico contro la criminalità organizzata». Il professionista ha ricoperto in passato la carica di consigliere comunale nel Comune del nord Salento e avrebbe avuto un ruolo attivo nelle denunce che hanno poi portato allo scioglimento delle assise.