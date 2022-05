Tagliate le gomme all’auto della consigliera: «In balia di chi fa la voce grossa»

Grave gesto intimidatorio nei confronti della consigliera comunale di Casarano, Antonella Barlabà, avvocatessa. Uno o più sconosciuti hanno tagliato i quattro pneumatici dell'auto dell'esponente del Partito Democratico che era parcheggiata nella piazza interna del rione Terra o Quartiere Vecchio, una zona in pieno centro di Casarano, a pochi passi da piazza Garibaldi. Il fatto è accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Ogni ruota della Fiat Punto presentava un taglio chiaro e profondo, quasi sicuramente effettuato con una lama.

La consigliera comunale ha scoperto di essere destinataria del messaggio intimidatorio sabato mattina quando, uscita dalla sua abitazione, è andata verso l'auto per mettersi alla guida.

La denuncia ai carabinieri



L'avvocatessa Barlabà ha informato i carabinieri della stazione di Casarano del grave episodio presentando una denuncia contro ignoti. Saranno i carabinieri ad accertare la causa di questo inquietante episodio, che sembra avere tutti i crismi dell'intimidazione, e se è collegato alla sua attività politica, alla sua professione di o collegata ad altre questioni.

La comunità casaranese spera che sia fatta luce al più presto. Lo chiede attraverso i numerosi messaggi di solidarietà, a partire da quello del sindaco, Ottavio De Nuzzo, che le ha espresso vicinanza anche a nome dell'amministrazione Comunale e «forte condanna per il grave atto intimidatorio». Il sindaco ha aggiunto che «mi sono interfacciato immediatamente con le autorità al fine di risalire e consegnare alla giustizia l'autore o gli autori di questo vile atto».

La solidarietà



Il circolo cittadino del Partito Democratico esprime «piena solidarietà e vicinanza alla nostra consigliera Antonella. L'impegno e la passione politica di Antonella, che esprime a beneficio di tutta la comunità cittadina, ci fanno sentire personalmente coinvolti, come se fosse accaduto a tutti noi, come se riguardasse ognuno di noi. Antonella non è sola. Ci vorrà tempo per capire le cause di questo gesto intimidatorio e vile conclude la nota del Pd - noi aspetteremo fiduciosi, sperando che non si ripeta più e, finalmente, si possa bonificare e valorizzare alcune aree della nostra amata Casarano, ben note per questi tristi episodi».

Su questo ultimo aspetto si sofferma la nota dell'associazione Casarano Bene Comune. Dopo aver espresso solidarietà alla consigliera l'associazione fa osservare «che questo episodio non ci stupisce e se non vogliamo continuare a vivere col prosciutto sugli occhi, non dovrebbe stupire nessuno di noi che abbia fatto un giro nel Borgo Terra o su piazza Garibaldi negli ultimi mesi».



«Ogni cittadino casaranese continua la nota - dovrebbe dire grazie ad Antonella, perché ha avuto il coraggio di denunciare l'accaduto; molti, moltissimi altri episodi, che ci sono quotidianamente, rimangono anonimi e rubricati come ragazzate. Stiamo parlando del centro di Casarano, quello che dovrebbe essere un gioiellino da preservare ed invece è in balìa di chi fa la voce grossa. Una piazza ristrutturata conclude l'associazione - non può diventare parcheggio, né tantomeno può essere regalata ad attività commerciali, ci devono essere delle regole ferree anche dal punto di vista estetico».