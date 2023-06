Sps Manifatture, azienda salentina tutta al femminile vince il premio Marisa Bellisario come miglior media impresa

L'azienda "Sps Manifatture" di Collepasso, in provincia di Lecce, ha ottenuto il premio "Women Value Company Intesa Sanpaolo" all'interno della 35esima edizione del premio "Marisa Bellisario", il più importante riconoscimento dell'imprenditoria al femminile in Italia. La ditta è stata fondata ed è diretta da Sabrina Paola Seclì, ma non solo, la stragrande maggioranza delle dipendenti sono donne. L'azienda si occupa del settore tessile della moda, lavorando per i più importanti brand nazionali e internazionali. È un laboratorio di ricerca avanzato e fornitore di servizi di modellistica, prototipi, campionatatua, capi per sfilate, produzione di intere collezioni haut-couture e pret-a-porter.

La premiazione

La premiazione sarà questa sera negli Studi Rai "Fabrizio Frizzi" di Roma e andrà in onda su Rai Uno il 17 giugno.

Tra le eccellenze femminili premiate quest'anno con la "mela d'oro" ci sono scienziate, ricercatrici, economiste, imprenditrici, magistrate, manager, astrofisiche, ingegnere, scrittrici, politiche, sportive, artiste, atlete.

Le parole della presidente

«Mettere sotto i riflettori il talento delle donne, rendere visibili le tante vicende di ordinaria e straordinaria eccellenza femminile ha contribuito, anno dopo anno, a cambiare la cultura del Paese e spianare la strada verso la parità - ha detto la presidente Lella Golgo - Una missione che deve continuare perché l’incredibile serbatoio di competenze, esperienze, energie e talento femminili diventi leva di sviluppo, modernità, progresso».