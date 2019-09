Spaccio e ricettazione: scattano due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In manette, da ieri, un 30enne leccese e una 43enne di Campi salentina. Sono accusati di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. A stringere le manette ai polsi dei due amici sono stati i carabinieri, che poi - su disposizione del sostituto procuratore Francesca Miglietta - li hanno accompagnati nel carcere di Borgo San Nicola.I due sono difesi dall’avvocato Silvio Giardiniero e, già la scorsa primavera, erano finiti nei guai sempre per spaccio: erano stati sorpresi a bordo di uno scooter con alcune dosi di cocaina ed eroina, pronte per essere vendute.