Chiede denaro ai genitori, al rifiuto sfonda una porta e danneggia l'auto di famiglia: arrestato 28enne in Salento

Continue richieste di denaro ai genitori e, al culmine dell'ennesima lite, una porta distrutta e un'auto danneggiata. I carabinieri di Ugento hanno stretto le manette ai polsi di un 28enne, che deve rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e danneggiamento.

Cosa è successo

L'arresto è scattato sabato e oggi il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha convalidato l'operato dei carabinieri.

I militari della stazione di Ugento, agli ordini del luogotenente Alessandro Borgia, sono intervenuti in seguito all'ennesima lite tra le mura domestiche tra il giovane e i suoi genitori. Le richieste di denaro, stando alla ricostruzione degli investigatori, andavano avanti da diverso tempo. Sabato, poi, il giovane avrebbe anche sfondato una porta e danneggiato l'auto di famiglia. L'intervento dei militari ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo le formalità di rito, per il giovane si sono aperte le porte del carcere di Borgo San Nicola con le accuse di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e danneggiamento.

Si tratta del secondo episodio simile in pochi giorni a Ugento. Solo qualche giorno prima, infatti, i carabinieri avevano arrestato un 31enne per gli stessi motivi.