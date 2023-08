Sfera Ebbasta nel Salento, grande festa per il matrimonio della sorella Andrea

Matrimonio nel Salento per la sorella del rapper milanese Sfera Ebbasta. L'artista ha partecipato al grande evento ospitato a Castello Monaci a Salice Salentino per il matrimonio della sorella Andrea e cognato Mirco. Sabato il giorno delle nozze, ma l'artista pare sia arrivato in Puglia già nei giorni scorsi. Secondo i bene informato avrebbe soggiornato, insieme alla fidanzata Angelina e al figlio Gabriel, a Masseria Messapia Resort a Mesagne.

E' stato lo stesso artista a pubblicare post e stories sul suo profilo Instagram senza fare mistero della sua presenza in Puglia. "Auguri solrellina mia" ha scritto il rapper - per l'anagrafe Gionata Boschetti - impegnato in giro per l'Italia con il suo summer tour.

Proprio il 9 agosto Sfera Ebbasta è stato ospite di Parco Gondar a Gallipoli.