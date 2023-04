Sfascia casa e aggredisce il proprietario con un'ascia: paura a Maglie

Momenti di tensione a Maglie, nel Salento, questa mattina. Un 38enne di nazionalità nigeriana ha dato in escandescenze all’interno dell’abitazione presa in affitto, aggredendo con un’ascia il proprietario. Non sono chiari i motivi dell’accesso d’ira avvenuto intorno alle 10 in via Thaon De Revel, all’incrocio con via Adigrat.

Cosa è accaduto

Il 38enne - sceso dal primo piano dove condivide l’appartamento con altri coinquilini - ha preso un’ascia e si è accanito contro le suppellettili e il mobilio dello studio a piano terra, spingendo il proprietario via con un calcio. Le urla hanno richiamato i passanti che hanno cercato di immobilizzare l’esagitato, ma senza successo. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie dei carabinieri: alla vista dei militari, il 38enne non ha diminuito la sua foga, accanendosi con urla e spintoni, fino a quando non è stato messo in condizioni di non nuocere. Poco dopo, sono arrivati anche i sanitari del 118. Non sono chiari i motivi del gesto, né se l’uomo fosse in uno stato di alterazione.