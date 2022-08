Con un'ascia è sceso per strada, in viale di Ponente a Cerignola, e ha minacciato i passanti. L'obiettivo era non far entrare quest'ultimi all'interno delle attività commerciali della zona. Qualcuno, però, ha chiamato i carabinieri del nucleo radiomobile di Cerignola. Una volta arrivati sul posto, l'uomo è fuggito ma è stato rintracciato poco dopo ed è stato arrestato. Al momento è in carcere.