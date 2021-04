Battaglia in strada a colpi di sciabola e ascia, un ferito grave

In tre si sono affrontati in strada a colpi di sciabola e di ascia. Una battaglia in piena regola dopo la quale uno dei contendenti è finito in ospedale in gravi condizioni, un altro è ai domiciliari, mentre il terzo è in fuga. Il grave episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in strada a Manduria in provincia di Taranto . A sedare la rissa sono intervenuti i carabinieri.

La battaglia

Vecchi dissapori mai sopiti sono stati la causa scatenante del furibondo duello andato in scena in strada. La battaglia ha coinvolto, Iordan Ciprian Calugaru, 28enne già noto alle forze dell'ordine, Angelo Caniglia, pregiudicato di 54 anni, e il 51enne D.A., con precedenti di polizia, tutti residenti a Manduria . I tre sono stati sorpresi dai militari della stazione della cittadina messapica mentre sulla pubblica via, utilizzando un’ascia ed una sciabola, si sono colpiti selvaggiamente. I militari sono riusciti a sedare la rissa disarmando i tre uomini anche se uno di essi, nella concitazione del momento, è riuscito a darsi alla fuga.

I soccorsi