Sei bimbi positivi a scuola «Test rapidi e sanificazioni»

CASTRIGNANO

Un focolaio di Covid è scoppiato nelle scuole a Castrignano de' Greci. Lo ha comunicato il sindaco, Roberto Casaluci, spiegando che sono stati individuati 4 casi in una sezione della materna, uno in terza media e uno in prima elementare. «Al fine di circoscrivere e bloccare la ulteriore diffusione del contagio - scrive il sindaco su Facebook - il Comune in collaborazione con la farmacia Greco, che ringrazio, ha sottoposto a test antigenico i genitori e fratelli e sorelle dei bambini non positivi frequentanti la classe della materna in cui sono emersi casi covid. Per fortuna sono risultati tutti negativi». Domani si faranno i test per i genitori e fratelli e sorelle dei bambini non positivi di prima elementare.

«Per la scuola media - scrive il sindaco - la dirigente sentita l'Asl, adotterà i provvedimenti previsti dal protocollo, probabilmente per tutta la scuola». Ieri intanto la sanificazione della scuola media e della Chiesa Madre, mentre nei giorni scorsi erano già state sanificate le scuole dell'infanzia ed elementare. «In base all'evolversi della situazione - conclude Casaluci - valuterò l'opportunità di organizzare uno screening di massa almeno sulla popolazione scolastica».

M.D.G.

