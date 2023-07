Salento, 16enne cade con il monopattino e sbatte la testa: è in ospedale

Paura a Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, per un incidente avvenuto nella mattinata di ieri. Secondo alcune ricostruzioni, il ragazzo coinvolto sarebbe un 16enne che viaggiava a bordo del suo monopattino elettrico quando, per cause ancora da stabilire, avrebbe perso il controllo del mezzo per poi cadere sull'asfalto battendo la testa e perdendo i sensi. L'impatto avrebbe quindi fatto perdere conoscenza al giovane spaventando alcuni automobilisti che, passando dal luogo della caduta, hanno allarmato il 118.

Pericolo monopattini

Gli operatori sono giunti sul posto per prestare i primi soccorsi.

Anche i carabinieri della locale stazione si sono recati sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito. Il giovane, è stato soccorso e trasportato in codice rosso presso l'ospedale cardinale panico di Tricase. Al momento non sono chiare le condizioni cliniche dell'adolescente tuttavia, in paese, l'episodio ha aperto un dibattito sull'uso dei monopatti elettrici e dell'importanza di essere prudenti anche e soprattutto con mezzi che potrebbero sembrare meno pericolosi di altri ma che, nel bilancio degli incidenti sono sempre più presenti.