Iscrizioni, il riscatto dei Professionali, ma i Licei restano al top

I Licei in cima alle preferenze delle famiglie salentine, anche se risalgono i Professionali. Lo Scientifico rimane il più scelto dagli studenti ma registra per la prima volta in quattro anni un calo di quasi due punti percentuali rispetto all’anno in corso: passa da 18,6 a 16,9.

Le iscrizioni al primo anno delle superiori confermano il gradimento già rilevato negli anni passati, anche se con un leggero calo. La percentuale della provincia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati