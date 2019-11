Scorrano, senza presidente del consiglio. Dimissioni irrevocabili di De Cagna

Si dimette da presidente del Consiglio comunale di Scorrano e lascia anche il seggio da consigliera comunale. Annagrazia De Cagna ha presentato nelle scorse ore le proprie “dimissioni irrevocabili” nelle mani del sindaco Guido Stefanelli e del segretario comunale. La decisione è arrivata a pochi giorni dalla conclusione del lavoro della commissione d’indagine, nominata dal prefetto di Lecce. Il presidente si èe dimessa a causa del «totale immobilismo politico registrato da giugno ad oggi». Da quando cioè De Cagna dichiarò la sua indipendenza dal gruppo di maggioranza “La svolta giusta”, pochi giorni dopo l’operazione Tornado che ha coinvolto in prima persona il sindaco Guido Stefanelli.

«Questa mia scelta interviene dopo una riflessione tanto meditata e di non facile maturazione per quanto è stato lo spirito di servizio e abnegazione con il quale ho accolto e, credo, condotto il prestigioso ruolo istituzionale, giusta elezione del Consiglio Comunale nel luglio del 2017», ha scritto in una lettera la De Cagna. Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA