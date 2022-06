Incidente tra auto e moto: un ferito in codice rosso in ospedale

Incidente frontale tra auto e moto attrono alle 18. L'impatto è avvenuto sulla sulla Otranto-Martano, all'altezza dell'incrocio di Cannole. Un ferito grave.

I soccorsi: un uomo in codice rosso

Lo scooterista, in sella ad un Wottan Storm, che proveniva dalla strada di Cannole, stando a una prima ricostruzione della dinamica, tutta da confermare, avrebbe voltato a sinistra urtando una Kia Venga. Coinvolto anche un furgone che seguiva l'auto. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Martano e di Bagnolo del Salento per effettuare i rilievi. L'uomo a bordo dello scooter è stato trasportato in ospedale in codice rosso.