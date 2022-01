Cannole, bomba contro l'abitazione di un investigatore privato. Distrutta porta ingresso e finestre della casa dei vicini

Intimidazione nella notte nei confronti di un investigatore privato. Tanta paura per il forte boato che si è sentito nella zona, ma fortunatamente non si sono registrari feriti. I danni invece sono ancora in corso di quantificazione.

L'ordigno esploso nella notte

Un ordigno rudimentale è stato fatto espolodere nella notte a Cannole, comune di Lecce. La bomba era stata posizionata davanti ad una delle porte di ingresso dell'abitazione di un investigatore privato. La deflagrazione ha provocato il danneggiamento della porta di ingressoe anche i vetri delle finestre di una casa adiacente all'abitazione del professionista. Nessun danno a persone.

Sul posto i carabinieri di Bagnolo e Maglie che hanno provveduto ad effettuare i rileivi tecnici: gli investigatori hanno ritrovato delle tracce di materiale utilizzato per confezionare l'ordigno. Sono in corso le indagini per cercare di rilalire al motivo dell'attentato e gli autori del gesto.