Autista dello scuolabus malato di Covid, il sindaco si mette alla guida del pulmino

Succede a Cannole un piccolo paese dell’hinterland leccese dove un giovane sindaco Leandro Rubichi da circa dieci giorni si è trasformato in autista del pulmino per accompagnare gli studenti delle scuole medie, a Cursi un paese vicino dove i ragazzi frequentano la scuola. L’emergenza è nata quando l’autista dello scuola bus si è ammalato di Covid, per cui il primo cittadino che non si è perso d’animo di fronte alla necessità e senza battere ciglio, avendo tutte le patenti che gli permettono di guidare e trasportare i ragazzi è diventato ufficialmente – l’autista dello scuolabus.

Prima corsa alle 7.30 per un gruppo di 27 studenti

Ogni mattina già alle 7.30 il primo cittadino mette in moto il pulmino, comincia con il primo viaggio di ragazzi, 27 in tutto, divisi in due viaggi, per poi tornare a riprendere quelli che restano e accompagnarli a scuola. Stesso discorso alla fine delle lezioni: alle due all’uscita da scuola, due viaggi e i ragazzi tornano nel loro paese, a Cannole.