Incidente in tangenziale dopo il malore: un morto

Un malore sarebbe all'origine dell'incidente sulla Tangenziale Est, vicino all'uscita per via Vecchia Frigole. Un malore fatale per un uomo di 87 anni di Cavallino, che con la sua utilitaria, stava percorrendo poco prina di mezzogiorno la tangenziale, quando l’auto ha deviato verso sinistra andando a spartire contro il guard rail, all’altezza dello svincolo via Vecchia Frigole, uscita 5 in direzione Brindisi.

I soccorsi

Sul posto, dopo le segnalazioni degli automobilisti di passaggio, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Lecce, un’auto medica e un’ambulanza del 118 che hanno appurato il decesso dell’uomo avvenuto, come si diceva, per cause naturali e dovuto ad un malore improvviso.