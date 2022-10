Vandali distruggono Masseria Torcito: vetri rotti, muri e porte sfondate. Poi rubano il rame

Furto di rame questa notte a Torcito la Masseria antichissima che si trova a pochi chilometri da Cannole, piccolo centro dell’hinterland leccese. Questa notte ignoti si sono introdotti nell’area facendo razzia di ogni cosa si potesse portare via e prendendo di mira tutti i tubi di rame, esterni ed interni. In pratica i criminali hanno tagliato i fili dai vari quadri elettrici sfilando il rame dalle guaine. Ma non solo: hanno danneggiato qualsiasi cosa sia capitata sotto mano pur di recuperare, quello che viene considerato "l’oro rosso" ossia il rame, che venduto sul mercato vale un sacco di soldi.

Il raid nella notte

Hanno vandalizzato i luoghi con rotture di vetri, porte sfondate, mura danneggiate, pavimentazioni, insomma danni su danni. Torcito è un luogo che si trova su 230ettari di bosco ma che al momento non è custodito da nessuno poiché i lavori di ristrutturazione affidati a una azienda non sono ancora partiti. A dare l’allarme al primo cittadino Leandro Rubichi alcune persone che stamattina erano andate nel bosco di Torcito a passeggiare e visitare tutto il luogo. Immediata la risposta del primo cittadino: «Sono profondamente arrabbiato e deluso - dice il sindaco – il gesto vile deve essere condannato prima di ogni cosa, non è possibile assistere ad atteggiamenti di questo tipo. Chi ha sbagliato pagherà questo è certo. Mi sto già attivando con le forze dell’ordine affinché si faccia luce quanto prima sull’accaduto. Sono deluso oltremodo poi, dal fatto che la burocrazia infinita non permette l’inizio dei lavori , dobbiamo anche ammettere che chi ha rubato ha avuto via libera, senza nessun controllo o qualcuno preposto a farlo. Noi come amministrazione non abbiamo potere su quel luogo in quanto oggetto di finanziamento è comunque gestito dalla Provincia , a cui ho segnalato varie volte altri tipi di sciacallaggio».

Insomma vetri rotti, rame rubato: i vandali hanno agito indisturbati, essendo un luogo lasciato a sé stesso senza nessuna video camera di sorveglianza. Nelle prossime ore si avranno aggiornamenti e risvolti sul proseguo delle indagini.