Incidente frontale davanti al parco commerciale: grave una donna

Incidente frontale ieri sera attorno alle 21.30 sulla strada statale 275 all'altezza del parco commerciale di Surano. Una zona spesso teatro di incidenti stradali, alcuni anche con esito fatale.

Una donna ferita



Una donna di 65 anni, di Montesardo, è stata trasportata in codice rosso a Lecce nell'ospedale Vito Fazzi per un trauma cranico riportato nell'impatto fra la sua Hyundai Atos ed una Mini Cooper di un uomo di Nociglia. La donna è stata letteralmente sbalzata fuori dell'abitacolo ed è finita sull'altra auto. Ha rischiato la vita ma sebbene la prognosi sia riservata nel reparto di Neurochirurgia, non è in pericolo di vita. Feriti anche gli occupanti dell'altro mezzo, ma più lievemente: codice verde e codice giallo, anche per loro è stato necessario il trasporto in ospedale.