Scende una scalinata con l'auto: disavventura per un anziano. Lo scatto è virale sui social

Imbocca una strada senza uscita e finisce su una scalinata. È accaduto nel pomeriggio di ieri a Matino. Alla guida dell'auto, una Fiat Punto, c'era un anziano del posto. L'uomo stava transitando lungo le strade del quartiere Lu Riale quando, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a finire lungo una delle scalinate che collegano la parte alta alla parte bassa del paese.

Lo scontro con un tavolino

La vettura è andata a schiantarsi contro un tavolino all'esterno di un'abitazione e, fortunatamente, non ha causato danni a persone. Illeso l'anziano conducente: se l'è cavata con un forte spavento. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente.