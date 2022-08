Francavilla: cagnolino precipita in un pozzo, i vigili del fuoco lo salvano

Una serie di guaiti, intorno alle 11 di questa mattina, ha turbato la quiete dei residenti in via Carlo Alberto dalla Chiesa a Francavilla Fontana: un cane era finito, per cause da chiarire, in un pozzo.

In una villetta disabitata

Il poveretto si trovava nel giardino di una villetta disabitata, ma di proprietà, quando è precipitato di sotto. Vani i tentativi di contattare i proprietari dell’immobile, così alla fine sono stati chiamati e sono accorsi i vigili del fuoco del Distaccamento francavillese. I pompieri hanno imbracato l’animale e pian piano sono riusciti a issarlo sopra il ciglio in muratura della cisterna. Sul posto anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da ricostruire, ma c’è un lieto fine: fido è sano. La caduta, fortunatamente, non gli ha fatto un baffo. Anzi, una vibrissa.