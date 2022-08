Soleto, con l'auto precipita nel canale: grave un 31enne

L'auto è precipitata nel canale di scolo, salvo per miracolo ma gravissimo, un uomo di 31 anni: intorno alle 22 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta sulla provinciale Maglie - Galatina, nei pressi dello svincolo per Soleto per un incidente stradale che ha coinvolto una Bmw 118 D.

La dinamica

La stessa si trovava capottata, fuori strada, nel canale che costeggia la provinciale. Al suo interno vi era, incastrato, il conducente I.A, di 31 anni. I vigili del fuoco hanno proceduto a tagliare le lamiere per consentire l’estrazione del ferito che è stato affidato alle cure del personale sanitario 118 che lo ha trasportato, in codice rosso, all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.