Esplosione e paura a Santa Maria di Leuca: si teme l'attentato, ma era la ruota del carroponte

Tanto spavento (o rumore) per nulla, si potrebbe dire, parafrasando Shakespeare. Di certo, per qualche minuto, il boato udito intorno alle 10.15 a Santa Maria di Leuca ha fatto temere il peggio ovvero ad una bomba esplosa chissà dove.Tutti i residenti nella baia di Leuca nei pressi del porto vecchio si sono affacciati alle finestre per capire cosa fosse accaduto. Ben presto si è però riusciti a comprendere che in realtà il fragore era stato provocato dallo scoppio di una ruota del carroponte piazzato, appunto, al porto vecchio.