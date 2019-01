© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tempo della riflessione è scaduto. La decisione è presa: Carlo Salvemini tornerà nuovamente in campo da candidato sindaco per la corsa a Palazzo Carafa. Questa mattina l'ufficializzazione della sua disponibilità a essere della partita per guidare i partiti di centrosinistra e un nutrito esercito di movimenti civici sarà l'ex sindaco che lo scorso 7 gennaio (dopo l'ok alla manovra e poco prima delle firme del centrodestra) aveva staccato la spina al governo cittadino durato 18 mesi. Salvemini ha avuto parole molto nette, rilanciando Alessandro Delli Noci come suo vice. E invitando il centrosinistra a lavorare per costruire liste forti.“Lunedì sarò pronto ad incontrare la coalizione disponibile - ha detto Salvemini in conferenza stampa - ad allargarla ma a due condizioni: dialogare con chi riconosce il valore dell’esperienza appena finita e la mia scelta di avere come vice sindaco Alessandro Delli Noci, scelta che annuncio fin da ora”.Salvemini ha tirato le somme del periodo di riflessione chiesto 20 giorni fa. I pro e i contro. Prima, appunto, dell'annuncio: «Sono pronto a candidarmi a sindaco».Tre settimane di tempo per misurare il perimetro e testare la tenuta della coalizione in vista delle Amministrative di maggio. Domenica 26 con ogni probabilità. Venti giorni utilizzati da Salvemini anche per incontrare gli alleati, per comprendere le intenzioni del suo vicesindaco Alessandro Delli Noci (che gli ha garantito il sostegno con un gruppo di liste civiche) e per confrontarsi con i movimenti. E poi, per sciogliere «quei nodi personali e professionali» dei quali lui stesso non ha fatto mistero.La verifica è terminata. E ora che tutti i tasselli sono andati al loro posto (o quasi) per Salvemini è tempo di tornare in campo. Lo farà con il sostegno di quei partiti e dei movimenti che in queste settimane sono tornati a riunirsi attorno ai tavoli del centrosinistra e delle civiche. Ultimo in ordine di tempo quello dell'altro ieri convocato dall'Udc di Salvatore Ruggeri e attorno al quale hanno trovato posto il Partito democratico, Lecce Città Pubblica, Idea Per Lecce, Una Buona Storia per Lecce, i Socialisti, poi Idee in Comune, Sveglia Lecce, Coscienza civica, Andare Oltre e Ideazione. Un incontro giunto subito dopo un faccia a faccia tra lo stesso Salvemini e il numero uno dello Scudocrociato pugliese. Un chiarimento resosi necessario dopo una fase preliminare in cui il «no alle imposizioni» lanciato da Ruggeri aveva rischiato di irrigidire le posizioni. Poi il segnale di distensione giunto per voce dello stesso Ruggeri: «Nessun mal di pancia, ma qualche angolo da smussare». Un messaggio che ha sciolto anche l'ultima riserva. Dopo che anche un incontro con il governatore Michele Emiliano lo scorso lunedì a Lecce aveva spianato la strada.Se l'Udc quasi sicuramente sarà della partita, Salvemini con buona probabilità perderà il sostegno di Andare Oltre. Come pure restano ancora dubbi sul sostegno di LeU che nei giorni scorsi aveva manifestato il suo dissenso aperto all'allargamento del tavolo ad Andare Oltre del sindaco di Nardò Pippi Mellone e del consigliere comunale uscente Massimo Fragola. Un mal di pancia che non sembra essere ancora passato. Anzi. Il coordinamento cittadino di Articolo Uno Mdp Lecce ora sembra non gradire «le pretese di Ruggeri di coordinare il centrosinistra». Si vedrà.Ciò che è certo al momento è che, una volta incassata la disponibilità di Salvemini, partiti e movimenti si rimetteranno subito al lavoro per comporre le liste a sostegno del candidato sindaco. E si ripartirà proprio dall'asse con Delli Noci che, pur non affrontando la sfida elettorale con una candidatura diretta, dovrebbe portare in dote all'ex inquilino di Palazzo Carafa almeno quattro liste: da Sveglia Lecce a Coscienza Civica passando per Ideazioni e Una Nuova Lecce. Nel quadro di un ticket con Salvemini che, in caso di vittoria, si tradurrebbe nella poltrona di vicesindaco.Pronto a scendere in campo con una lista di partito anche il Pd. E il segretario provinciale Ippazio Morciano è già al lavoro: «Se le nostre sensazioni non ci ingannano, Carlo darà la sua disponibilità a candidarsi - conferma Morciano e Delli Noci avrà un ruolo fondamentale in questa partita. Nelle prossime settimane dovremo rimetterci al lavoro e comporre le migliori liste possibili per sostenere il progetto che passa attraverso la candidatura di Salvemini». Dello stesso avviso anche l'ex presidente del Consiglio comunale Paola Povero: «Lo schema vincente di questa tornata elettorale passerà dal ticket tra Carlo Salvemini e Alessandro Delli Noci. Il centrodestra? Senza prospettive né visione politica chiara. Quella di Carlo è l'unica candidatura possibile per il bene della città». Candidatura che dovrebbe essere sostenuta anche da una lista ispirata dal Emiliano: l'ipotesi c'è e dovrà concretizzarsi.In campo, come si diceva, anche Udc, Lecce Città Pubblica e Una Buona Storia per Lecce. Riserva ancora da sciogliere, invece, da parte di Idea per Lecce. Come pure si parla della lista Italia in Comune ispirata al movimento di Pizzarotti. C'è un primo obiettivo: 10 liste accanto a Salvemini.Punto interrogativo, infine, per la Puglia Popolare di Luigi Mazzei e Massimo Cassano: a Bari stanno con Emiliano, a Lecce non hanno ancora deciso. Ma la partita è appena cominciato