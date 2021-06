Salento, dopo la xylella la devastazione degli incendi/Il video choc

Una lunga distesa di alberi secchi o bruciati, qualche circoscritta macchia di verde, una landa desolata distrutta dalla xylella prima e dal fuoco adesso. Protezione Civile Salento ha condiviso in queste ore un video realizzato in volo, con partenza dall'aviosuperficie Macrì: una ricognizione dello stato dei luoghi di zona Manfio, a Casarano, interessata in questi giorni da devastanti roghi che hanno divorato alberi e macchia e lasciato, alla fine, solo terra bruciata e disperazione.

«Dalle immagini della ricognizione di stamattina partita dal Campo volo aviosuperficie Macrì sul luogo dell'incendio a Casarano - scrivono i responsabili - si vedono chiaramente gli effetti dell'incendio di ieri e il secco provocato dalla xylella».

Il video è stato realizzato da Manuel Meleleo.

